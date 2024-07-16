Моніторингові канали розповіли подробиці його маршруту.
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Як "Шахед" знову залетів до Білорусі
Вночі 16 липня "Шахед" зайшов у повітряний простір Білорусі. Перше повідомлення у моніторингових каналах з'явилося приблизно о 4:10.
За даними "Беларускі гаюн", "Шахед" зайшов до Білорусі в районі села Біла Сорока на території Поліського радіаційно-екологічного заповідника і рухався на північ, у напрямку Хойніков. Далі безпілотник повернув на південний схід і, оминувши Брагін, попрямував у бік селища Комарин.
Траєкторія польоту "Шахеда" над Білоруссю / "Беларускі гаюн"
Вже о 5-й ранку шахед залишив Білорусь і повернувся на територію України. Сумарно дрон-камікадзе провів на території Білорусі близько 50 хвилин, пролетівши щонайменше 60 кілометрів.
За нашими даними, польоти авіації ВПС РБ у вказаному районі на цей час не фіксувалися,
– повідомив "Гаюн".
Варто зазначити, що це вже третій такий випадок за останній час:
- Перший випадок зафіксували ввечері 11 липня.
- Другий – в ніч проти 13 липня.