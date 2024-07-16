Мониторинговые каналы рассказали подробности его маршрута.

Смотрите также Россия атаковала "Шахедами": где работала ПВО

Как "Шахед" снова залетел в Беларусь

Ночью 16 июля "Шахед" зашел в воздушное пространство Беларуси. Первое сообщение в мониторинговых каналах появилось примерно в 4:10.

По данным "Беларускі гаюн", "Шахед" зашел в Беларусь в районе села Белая Сорока на территории Полесского радиационно-экологического заповедника и двигался на север, в направлении Хойников. Далее беспилотник повернул на юго-восток и, минуя Брагин, направился в сторону поселка Комарин.



Траектория полета "Шахеда" над Беларусью / "Беларускі гаюн"

Уже в 5 утра шахед покинул Беларусь и вернулся на территорию Украины. Суммарно дрон-камикадзе провел на территории Беларуси около 50 минут, пролетев не менее 60 километров.

По нашим данным, полеты авиации ВВС РБ в указанном районе в настоящее время не фиксировались,

– сообщил "Гаюн".

Стоит отметить, что это уже третий такой случай за последнее время: