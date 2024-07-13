Мониторинговые каналы говорят, что долетел "Шахед" до Витебска. А войска Беларуси поднимались из-за него по тревоге.

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О судьбе "Шахеда" ничего неизвестно

Российский "Шахед" вошел в воздушное пространство Беларуси примерно в 3 часа ночи. Пересек он белорусско-украинскую границу в Гомельской области.

Дрон "путешествовал" по Беларуси почти три часа. К слову, между Гомелем и Витебском, куда он долетел, расстояние составляет примерно 340 километров.

Белорусская ПВО поднималась по тревоге в 5 утра и пыталась перехватить его. Для этого также привлекли вертолет Ми-24 и истребитель Су-30, которые полтора часа безуспешно патрулировали юго-восток Витебской области.

Сейчас о судьбе "Шахеда" и смогли ли его сбить белорусские войска неизвестно. Никаких данных о сбивании или его падении не поступало. Авиация вернулась к месту своей постоянной дислокации.

К слову, подобный случай произошел также вечером 11 июля. Во время очередной российской атаки по Украине один из "Шахедов" залетел в Беларусь из Черниговской области, где он беспрепятственно летал не менее 1 часа.