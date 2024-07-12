Все эти работы выполняет 558-й авиационный ремонтный завод в Барановичах. Об этом Центр национального сопротивления узнал благодаря информации белорусского подполья.

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Беларусь занимается ремонтом российских вертолетов

В ЦНС рассказали, что благодаря сотрудничеству с местными подпольными источниками удалось успешно получить доступ к почте одного из инженеров белорусского военно-промышленного комплекса. В почтовом ящике инженера были обнаружены доказательства того, что 558-й авиационный ремонтный завод занимался капитальным ремонтом и модификацией вертолетов Ми-8 и Ми-17 российских оккупантов.

Также завод в Барановичах сотрудничает с Россией в разработке легкого многоцелевого самолета ЛМС-192. Более того, Беларусь хочет увеличить свою долю в этом проекте до 50% от общего объема финансирования.

Интересно то, что представители российской оборонки жалуются на невозможность закупить станки производства Великобритании в связи с санкциями. В качестве альтернативы россияне предлагали закупить станки производства тайваньской компании E-tech Machinery,

– отметили в ЦНС.

Всего в переписке есть немало информации о сложностях у белорусов с изготовлением деталей, которые были вызваны нехваткой оборудования.

Беларусь помогает России в ремонте вертолетов / Фото ЦНС

В центре также подчеркнули, что несмотря на прямое участие в российской агрессии против Украины, ключевые работники 558 АРЗ пользуются своим белорусским гражданством, чтобы свободно путешествовать по Европе.

"Мы имеем доказательства того, что главный конструктор 558 АРЗ Игорь Анциферов в 2023 году выезжал в Германию вместе с женой и дочерью, чтобы встретить Новый год в городе Герлиц в Саксонии", – добавили в ЦНС.

Кроме того, вся семья Анциферовых имеет двойное гражданство, о чем также стало известно Центру национального сопротивления.

Семья главного конструктора завода имеет двойное гражданство и путешествует по Европе / Фото ЦНС

К слову, на 558-й авиаремонтный завод были наложены санкции многими странами, в частности всеми странами ЕС, США, Канадой, Великобританией и некоторыми другими. Санкции против предприятия были введены в 2022 году, а в феврале 2024 года Соединенные Штаты решили расширить свои санкции на бывшего директора завода Павла Пинигина.