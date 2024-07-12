Усі ці роботи виконує 558-й авіаційний ремонтний завод у Барановичах. Про це Центр національного спротиву дізнався завдяки інформації білоруського підпілля.

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Білорусь займається ремонтом російських вертольотів

У ЦНС розповіли, що завдяки співпраці з місцевими підпільними джерелами вдалося успішно отримати доступ до пошти одного з інженерів білоруського військово-промислового комплексу. У поштовій скриньці інженера були виявлені докази того, що 558-й авіаційний ремонтний завод займався капітальним ремонтом і модифікацією вертольотів Мі-8 і Мі-17 російських окупантів.

Також завод у Барановичах співпрацює з Росією у розробленні легкого багатоцільового літака ЛМС-192. Ба більше, Білорусь хоче збільшити свою частку у цьому проєкті до 50% від загального обсягу фінансування.

Цікаво те, що представники російської оборонки скаржаться на неможливість закупити станки виробництва Великої Британії у зв'язку з санкціями. Як альтернативу росіяни пропонували закупити станки виробництва тайванської компанії E-tech Machinery,

– зазначили у ЦНС.

Загалом у листуванні є чимало інформації про складнощі в білорусів з виготовленням деталей, які були спричинені нестачею обладнання.

Білорусь допомагає Росії у ремонті вертольотів / Фото ЦНС

У центрі також підкреслили, що попри пряму участь в російській агресії проти України, ключові працівники 558 АРЗ користуються своїм білоруським громадянством, щоб вільно подорожувати Європою.

"Ми маємо докази того, що головний конструктор 558 АРЗ Ігор Анциферов у 2023 році виїжджав у Німеччину разом із дружиною та донькою, щоб зустріти Новий рік у місті Герліц у Саксонії", – додали у ЦНС.

Окрім того, вся родина Анциферових має подвійне громадянство, про що також стало відомо Центру національного спротиву.

Родина головного конструктора заводу має подвійне громадянство і подорожує Європою / Фото ЦНС

До слова, на 558-й авіаремонтний завод було накладено санкції багатьма країнами, зокрема всіма країнами ЄС, США, Канадою, Великою Британією та деякими іншими. Санкції проти підприємства були запроваджені у 2022 році, а в лютому 2024 року Сполучені Штати вирішили розширити свої санкції на колишнього директора заводу Павла Пінігіна.