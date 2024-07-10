Тренування відбувається за 3 кілометри від кордону з Польщею та за 28 кілометрів від кордону з Україною. Про це 24 Каналу розповіла головна редакторка сайту "Хартия 97" Наталя Радіна.

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Чому Китай уже не вперше йде на такий крок

Китайсько-білоруські військові навчання – це антитерористичні тренування, які регулярно проводяться за участі двох країн. У 2011 році вони називалися "Стрімкий орел", і так само відбувалися біля кордонів з Україною та Польщею. Водночас у 2018 році проводилися у Китаї.

В умовах, коли йде війна Росії за участі Білорусі проти України, ці військові навчання викликають багато запитань. Не зрозуміло, навіщо Китаю тренування біля Польщі, де і так напружена ситуація. Оскільки нещодавно унаслідок атак мігрантів на польський кордон загинув прикордонник.

Також ці навчання нервують і Україну. Навіщо це робити Китаю?! Водночас знаємо, що Китай підтримує Росію у війні проти України,

– наголосила Наталя Радіна.

Нагадаємо, 7 липня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Китай є головним джерелом військової агресії Росії проти України. Відтак, на думку головної редакторки сайту "Хартия 97", немає нічого дивного, що Китай співпрацює з Білоруссю, проводячи військові навчання.