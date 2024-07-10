Тренировка проходит в 3 километрах от границы с Польшей и в 28 километрах от границы с Украиной. Об этом 24 Каналу рассказала главный редактор сайта "Хартия 97" Наталья Радина.

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Почему Китай уже не впервые идет на такой шаг

Китайско-белорусские военные учения – это антитеррористические тренировки, которые регулярно проводятся при участии двух стран. В 2011 году они назывались "Стремительный орел", и так же происходили у границ с Украиной и Польшей. В то же время в 2018 году проводились в Китае.

В условиях, когда идет война России с участием Беларуси против Украины, эти военные учения вызывают много вопросов. Не понятно, зачем Китаю тренировки возле Польши, где и так напряженная ситуация. Поскольку недавно в результате атак мигрантов на польскую границу погиб пограничник.

Также эти учения нервируют и Украину. Зачем это делать Китаю?! В то же время знаем, что Китай поддерживает Россию в войне против Украины,

– отметила Наталья Радина.

Напомним, 7 июля Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай является главным источником военной агрессии России против Украины. Поэтому, по мнению главного редактора сайта "Хартия 97", нет ничего удивительного, что Китай сотрудничает с Беларусью, проводя военные учения.