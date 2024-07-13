Воздушные силы зафиксировали его движение в направлении Гомельской области. Кроме него, в пространстве Украины было еще 4 "Шахеда".

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ПВО сбила 4 "Шахеда"

Россияне запускали БпЛа типа "Shahed-131/136" из российского Приморско-Ахтарска.

Украинскому ПВО удалось сбить 4 беспилотника. Произошло это в Донецкой и Харьковской областях.

Последний беспилотник отправился в Беларусь.

Пятый – вышел из воздушного пространства Украины в направлении Гомельской области Беларуси,

– сообщили в ВС ВСУ.

К слову, такое произошло за последние дни не впервые. Так, вечером 11 июля во время очередной атаки России по Украине один из "Шахедов" залетел в Беларусь из Черниговской области. Там он находился минимум 1 час.