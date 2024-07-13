Об этом на утро отчитался командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

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Сколько дронов запустил враг

В ночь на 13 июля противник атаковал 5-ю ударными БпЛА типа "Шахед-131/136" из Приморско-Ахтарска – Россия.

4 вражеских БпЛА сбили подразделения мобильных огневых групп в Донецкой и Харьковской областях.

5-ый беспилотник вышел из воздушного пространства Украины в направлении Гомельской области Беларуси.



Результат работы ПВО 13 июля / Инфографика Воздушных Сил

Заметим, что ночью 13 июля в некоторых областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за пусков "Шахедов". Взрывы, в частности, слышали в Харькове.