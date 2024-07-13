Повітряні сили зафіксували його рух у напрямку Гомельської області. Окрім нього, в просторі України були ще 4 "Шахеди".

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ППО збила 4 "Шахеди"

Росіяни запускали БпЛа типу "Shahed-131/136" із російського Приморсько-Ахтарська.

Українській ППО вдалося збити 4 безпілотники. Сталося це у межах Донецької та Харківської областей.

Останній безпілотник вирушив на Білорусь.

П’ятий – вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі,

– повідомили у ПС ЗСУ.

До слова, таке трапилося за останні дні не вперше. Так, увечері 11 липня під час чергової атаки Росії по Україні один із "Шахедів" залетів у Білорусь із Чернігівської області. Там він перебував щонайменше 1 годину.