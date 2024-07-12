Известно, что беспилотник зашел в Беларусь из Черниговской области Украины и взял курс на северо-запад.

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Каким был маршрут этого "Шахеда"

По данным группы "Беларускі Гаюн", маршрут дрона камикадзе над Беларусью был примерно такой:

Он зашел в районе населенного пункта Лоев,

Далее двигался на Мозырь,

Затем вернулся в район Хойников,

Затем вышел из Беларуси в районе Полесского радиационно-экологического заповедника.

Беларусь поднимала истребитель во время полета "Шахеда"

ВВС Беларуси зафиксировали заход дрона-камикадзе в страну задолго до того, как информация об этом появилась в мониторинговых каналах.

Белорусские наблюдатели обратили внимание, что на момент поступления первой информации о заходе беспилотника в Беларусь над Гомельщиной уже более часа находился вертолет Ми-24 ВВС РБ, который вылетел в Гомельский район с аэродрома Мачулище в районе 19:00. А еще истребитель из Барановичей, который вылетел еще раньше – около 18:30.

Не исключено, что войска РБ были в курсе предстоящих маневров и контролировали воздушное пространство над территорией Беларуси в случае непланового поведения одного из шахедов,

– отмечает "Гаюн".

Напомним, что вечером 11 июля 2024 года оккупанты также атаковали с самолетов стратегической авиации 5-ю крылатыми ракетами воздушного базирования типа Х-101. Силы ПВО смогли сбить все ракеты.