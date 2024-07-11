При объявлении тревоги в вашем регионе – немедленно переходите в укрытие.
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Актуальная карта воздушных тревог
Сейчас воздушная тревога объявлена в таких областях:
Обновление по движению ударных вражеских БпЛА от ВС:
- Первая группа находится на севере Черниговской области, курс западный;
- Вторая группа на юге Черниговщины, заходит на Киевщину с востока;
- Третья группа в центральной части Сумщины курсом на Черниговщину в западном направлении;
- Четвертая в районе Миргорода, курс юго-западный.
Отбой ракетной угрозы для Донецкой и Днепропетровской области.
Официальная информация от ПС по движению ударных вражеских БпЛА:
- Первая группа находится на северной границе Сумской и Черниговской областей, курс западный;
- Вторая группа на юге Черниговщины (район Прилуки), курс западный;
- Третья группа на юге Сумщины курсом на Полтавщину в юго-западном направлении;
- Четвертая на севере Полтавщины, курс на Миргород.
Дополнительно Воздушные силы объявили ракетную опасность в Донецкой и Днепропетровской областях.
- БПЛА в Черниговской области идут на запад, в сторону Киевщины.
- Новая группа БПЛА в Сумской области идет на Черниговскую область.
Мониторы заявили, что первые ударные БпЛА с Сумщины движутся в направлении Черниговщины. Дроны держат западный курс.
Еще одна группа ударных вражеских БпЛА с Сумщины в направлении Полтавщины, сообщили в ПС.
Ударный вражеский БпЛА движется с Сумщины курсом на Черниговщину.
Мониторинговые каналы зафиксировали 4 неустановленных БпЛА на Сумщине. Предположительно, они ударные. Движение произвольное.
Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных БпЛА для Сумщины.