При объявлении тревоги в вашем регионе – немедленно переходите в укрытие.

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Атака "Шахедами": какая ситуация сейчас в регионах

19:43, 11 июля

Актуальная карта воздушных тревог

Сейчас воздушная тревога объявлена в таких областях:

19:42, 11 июля

Обновление по движению ударных вражеских БпЛА от ВС:

  1. Первая группа находится на севере Черниговской области, курс западный;
  2. Вторая группа на юге Черниговщины, заходит на Киевщину с востока;
  3. Третья группа в центральной части Сумщины курсом на Черниговщину в западном направлении;
  4. Четвертая в районе Миргорода, курс юго-западный.
19:37, 11 июля

Отбой ракетной угрозы для Донецкой и Днепропетровской области.

19:27, 11 июля

Официальная информация от ПС по движению ударных вражеских БпЛА:

  1. Первая группа находится на северной границе Сумской и Черниговской областей, курс западный;
  2. Вторая группа на юге Черниговщины (район Прилуки), курс западный;
  3. Третья группа на юге Сумщины курсом на Полтавщину в юго-западном направлении;
  4. Четвертая на севере Полтавщины, курс на Миргород.
19:19, 11 июля

Дополнительно Воздушные силы объявили ракетную опасность в Донецкой и Днепропетровской областях.

19:12, 11 июля

  • БПЛА в Черниговской области идут на запад, в сторону Киевщины.
  • Новая группа БПЛА в Сумской области идет на Черниговскую область.
19:11, 11 июля

Мониторы заявили, что первые ударные БпЛА с Сумщины движутся в направлении Черниговщины. Дроны держат западный курс.

19:08, 11 июля

Еще одна группа ударных вражеских БпЛА с Сумщины в направлении Полтавщины, сообщили в ПС.

19:01, 11 июля

Ударный вражеский БпЛА движется с Сумщины курсом на Черниговщину.

19:00, 11 июля

Мониторинговые каналы зафиксировали 4 неустановленных БпЛА на Сумщине. Предположительно, они ударные. Движение произвольное.

18:40, 11 июля

Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных БпЛА для Сумщины.