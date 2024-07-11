При оголошенні тривоги у вашому регіоні – негайно переходьте в укриття.

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Атака "Шахедами": яка ситуація зараз в регіонах

19:43, 11 липня

Актуальна мапа повітряних тривог

Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях:

19:42, 11 липня

Оновлення щодо руху ударних ворожих БпЛА від ПС:

  1. Перша група перебуває на півночі Чернігівської області, курс західний;
  2. Друга група на півдні Чернігівщини, заходить на Київщину зі сходу;
  3. Третя група у центральній частині Сумщини курсом на Чернігівщину у західному напрямку;
  4. Четверта в районі Миргорода, курс південно-західний.
19:37, 11 липня

Відбій ракетної загрози для Донецької та Дніпропетровської області.

19:27, 11 липня

Офіційна інформація від ПС щодо руху ударних ворожих БпЛА:

  1. Перша група перебуває на північній межі Сумської та Чернігівської областей, курс західний;
  2. Друга група на півдні Чернігівщини (район Прилуки), курс західний;
  3. Третя група на півдні Сумщини курсом на Полтавщину у південно-західному напрямку;
  4. Четверта на півночі Полтавщини, курс на Миргород.
19:19, 11 липня

Додатково Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку в Донецькій та Дніпропетровській областях.

19:12, 11 липня

  • БПЛА в Чернігівській області йдуть на захід, в бік Київщини.
  • Нова група БПЛА в Сумській області йде на Чернігівську область.
19:11, 11 липня

Монітори заявили, що перші ударні БпЛА з Сумщини рухаються у напрямку Чернігівщини. Дрони тримають західний курс.

19:08, 11 липня

Ще одна група ударних ворожих БпЛА з Сумщини у напрямку Полтавщини, повідомили в ПС.

19:01, 11 липня

Ударний ворожий БпЛА рухається з Сумщини курсом на Чернігівщину.

19:00, 11 липня

Моніторингові канали зафіксували 4 невстановлених БпЛА на Сумщині. Імовірно, вони ударні. Рух довільний.

18:40, 11 липня

Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних БпЛА для Сумщини.