При оголошенні тривоги у вашому регіоні – негайно переходьте в укриття.
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Актуальна мапа повітряних тривог
Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях:
Оновлення щодо руху ударних ворожих БпЛА від ПС:
- Перша група перебуває на півночі Чернігівської області, курс західний;
- Друга група на півдні Чернігівщини, заходить на Київщину зі сходу;
- Третя група у центральній частині Сумщини курсом на Чернігівщину у західному напрямку;
- Четверта в районі Миргорода, курс південно-західний.
Відбій ракетної загрози для Донецької та Дніпропетровської області.
Офіційна інформація від ПС щодо руху ударних ворожих БпЛА:
- Перша група перебуває на північній межі Сумської та Чернігівської областей, курс західний;
- Друга група на півдні Чернігівщини (район Прилуки), курс західний;
- Третя група на півдні Сумщини курсом на Полтавщину у південно-західному напрямку;
- Четверта на півночі Полтавщини, курс на Миргород.
Додатково Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку в Донецькій та Дніпропетровській областях.
- БПЛА в Чернігівській області йдуть на захід, в бік Київщини.
- Нова група БПЛА в Сумській області йде на Чернігівську область.
Монітори заявили, що перші ударні БпЛА з Сумщини рухаються у напрямку Чернігівщини. Дрони тримають західний курс.
Ще одна група ударних ворожих БпЛА з Сумщини у напрямку Полтавщини, повідомили в ПС.
Ударний ворожий БпЛА рухається з Сумщини курсом на Чернігівщину.
Моніторингові канали зафіксували 4 невстановлених БпЛА на Сумщині. Імовірно, вони ударні. Рух довільний.
Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних БпЛА для Сумщини.