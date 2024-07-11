06:17, 11 липня

У декларації Вашингтонського саміту НАТО мовиться, що агресивні гібридні дії Росії проти членів Альянсу можуть досягти рівня збройного нападу та змусити Північноатлантичну раду застосувати статтю 5 Вашингтонського договору.

В Альянсі наголосили, що дії Росії становлять загрозу для країн-членів, тому можуть застосувати 5 статтю.

Нагадаємо, що у статті 5 мовиться про те, що напад на одного з членів НАТО розглядатиметься як напад на всіх членів НАТО.