Вже третій рік ЗСУ дають відсіч Росії в повномасштабному вторгненні, яке триває 869-й день. Яка ситуація на фронті, в тилу та в дипломатії – повідомляє 24 Канал.

До теми Анонс рішення про F-16, членство України в НАТО незворотнє: хронологія 868 дня війни

06:19, 11 липня

Москву атакували безпілотники

Окупанти бідкаються, що вдосвіта безпілотники атакували Москву. У мережі заявляють про потужні вибухи.

Окрім того, мер російської столиці Собянін підтвердив атаку та заявив, що "пе-ве-о" буцімто все збила.

06:17, 11 липня

Гібридні дії Росії можуть змусити Альянс застосувати статтю 5

У декларації Вашингтонського саміту НАТО мовиться, що агресивні гібридні дії Росії проти членів Альянсу можуть досягти рівня збройного нападу та змусити Північноатлантичну раду застосувати статтю 5 Вашингтонського договору.

В Альянсі наголосили, що дії Росії становлять загрозу для країн-членів, тому можуть застосувати 5 статтю.

Нагадаємо, що у статті 5 мовиться про те, що напад на одного з членів НАТО розглядатиметься як напад на всіх членів НАТО.

06:12, 11 липня

На Львівщині вночі лунали вибухи

У Львівській області вночі лунали вибухи. Так, о 01:28 голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що в області працюють системи ППО.

06:09, 11 липня

Росія атакувала "Шахедами"

У ніч проти 11 липня російська армія вкотре атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Під прицілом ворога опинився Захід України.

Зокрема ворог запустив БпЛА з Півдня. Частина летіла з Миколаївщини у напрямку Вінниччини й далі на Захід, а інші – атакували Дніпропетровщину.