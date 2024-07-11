Вже третій рік ЗСУ дають відсіч Росії в повномасштабному вторгненні, яке триває 869-й день. Яка ситуація на фронті, в тилу та в дипломатії – повідомляє 24 Канал.
До теми Анонс рішення про F-16, членство України в НАТО незворотнє: хронологія 868 дня війни
Москву атакували безпілотники
Окупанти бідкаються, що вдосвіта безпілотники атакували Москву. У мережі заявляють про потужні вибухи.
Окрім того, мер російської столиці Собянін підтвердив атаку та заявив, що "пе-ве-о" буцімто все збила.
Гібридні дії Росії можуть змусити Альянс застосувати статтю 5
У декларації Вашингтонського саміту НАТО мовиться, що агресивні гібридні дії Росії проти членів Альянсу можуть досягти рівня збройного нападу та змусити Північноатлантичну раду застосувати статтю 5 Вашингтонського договору.
В Альянсі наголосили, що дії Росії становлять загрозу для країн-членів, тому можуть застосувати 5 статтю.
Нагадаємо, що у статті 5 мовиться про те, що напад на одного з членів НАТО розглядатиметься як напад на всіх членів НАТО.
На Львівщині вночі лунали вибухи
У Львівській області вночі лунали вибухи. Так, о 01:28 голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що в області працюють системи ППО.
Росія атакувала "Шахедами"
У ніч проти 11 липня російська армія вкотре атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Під прицілом ворога опинився Захід України.
Зокрема ворог запустив БпЛА з Півдня. Частина летіла з Миколаївщини у напрямку Вінниччини й далі на Захід, а інші – атакували Дніпропетровщину.