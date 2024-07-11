06:17, 11 июля

В декларации Вашингтонского саммита НАТО говорится, что агрессивные гибридные действия России против членов Альянса могут достичь уровня вооруженного нападения и заставить Североатлантический совет применить статью 5 Вашингтонского договора.

В Альянсе отметили, что действия России представляют угрозу для стран-членов, поэтому могут применить 5 статью.

Напомним, что в статье 5 говорится о том, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО.