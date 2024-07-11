Уже третий год ВСУ дают отпор России в полномасштабном вторжении, которое длится 869-й день. Какова ситуация на фронте, в тылу и в дипломатии – сообщает 24 Канал.

К теме Анонс решения о F-16, членство Украины в НАТО необратимо: хронология 868 дня войны

06:19, 11 июля

На Москву летели беспилотники

Оккупанты жалуются, что на рассвете беспилотники пытались атаковали Москву. В сети заявляют о мощных взрывах в области.

Кроме того, мэр российской столицы Собянин подтвердил атаку и заявил, что "пе-ве-о" якобы все сбила.

06:17, 11 июля

Гибридные действия России могут заставить Альянс применить статью 5

В декларации Вашингтонского саммита НАТО говорится, что агрессивные гибридные действия России против членов Альянса могут достичь уровня вооруженного нападения и заставить Североатлантический совет применить статью 5 Вашингтонского договора.

В Альянсе отметили, что действия России представляют угрозу для стран-членов, поэтому могут применить 5 статью.

Напомним, что в статье 5 говорится о том, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО.

06:12, 11 июля

На Львовщине ночью раздавались взрывы

Во Львовской области ночью раздавались взрывы. Так, в 01:28 глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в области работают системы ПВО.

06:09, 11 июля

Россия атаковала "Шахедами"

В ночь на 11 июля российская армия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Под прицелом врага оказался Запад Украины.

В частности враг запустил БпЛА с Юга. Часть летела из Николаевщины в направлении Винницкой области и дальше на Запад, а другие – атаковали Днепропетровскую область.