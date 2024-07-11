Уже третий год ВСУ дают отпор России в полномасштабном вторжении, которое длится 869-й день. Какова ситуация на фронте, в тылу и в дипломатии – сообщает 24 Канал.
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На Москву летели беспилотники
Оккупанты жалуются, что на рассвете беспилотники пытались атаковали Москву. В сети заявляют о мощных взрывах в области.
Кроме того, мэр российской столицы Собянин подтвердил атаку и заявил, что "пе-ве-о" якобы все сбила.
Гибридные действия России могут заставить Альянс применить статью 5
В декларации Вашингтонского саммита НАТО говорится, что агрессивные гибридные действия России против членов Альянса могут достичь уровня вооруженного нападения и заставить Североатлантический совет применить статью 5 Вашингтонского договора.
В Альянсе отметили, что действия России представляют угрозу для стран-членов, поэтому могут применить 5 статью.
Напомним, что в статье 5 говорится о том, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО.
На Львовщине ночью раздавались взрывы
Во Львовской области ночью раздавались взрывы. Так, в 01:28 глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в области работают системы ПВО.
Россия атаковала "Шахедами"
В ночь на 11 июля российская армия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Под прицелом врага оказался Запад Украины.
В частности враг запустил БпЛА с Юга. Часть летела из Николаевщины в направлении Винницкой области и дальше на Запад, а другие – атаковали Днепропетровскую область.