Какова ситуация на фронте, в тылу и в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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В Одессе раздавались взрывы
В Одессе слышали серию взрывов. Перед этим мониторинговые телеграмм-каналы предупреждали, что на Одесскую область летят авиационные ракеты.
Ориентировочно в 03:30 наша ПВО работала по российским дронам возле Одесской области.
Байден анонсировал дополнительные ПВО от США и других партнеров
Джо Байден на открытии саммита НАТО в Вашингтоне анонсировал, что Украина получит дополнительные системы ПВО от США и других партнеров.
Об их передаче уже объявляли страны. В частности:
- США, Германия и Румыния подтвердили поставки Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot;
- Нидерланды и другие партнеры дадут еще один ЗРК Patriot;
- Италия пообещала предоставить ЗРК SAMP-T.