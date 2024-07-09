Какую помощь оказывают нам партнеры, что происходит на фронте и в тылу – читайте в тексте 24 Канала.
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Дроны атаковали нефтебазу в Волгоградской области
Дроны атаковали город Калач-на-Дону в Волгоградской области. В районе нефтебазы вспыхнул пожар.
Взрывы в Курске, Воронеже и Ростове
Взрывы прогремели в Курске. Впоследствии была угроза удара дронами в Воронежской области и фиксировали беспилотники в Ростовской области.
Впоследствии в Ростове горела подстанция и лес рядом с Генеральским. Губернатор заявил, что на электроподстанции произошло возгорание двух трансформаторов.
Взрывы в Белгороде
В Белгороде раздаются взрывы. Пропагандисты заявили, что атакован завод "Энергомаш". Некоторые российские журналисты сообщили, что якобы взрывы в Белгороде слышали в районе больницы, переоборудованной под военный госпиталь.
В части Шебекино нет света и воды.
В Кривом Роге атаковали предприятие "Метинвест"
Россия в Кривом Роге ударила по предприятию "Метинвест" в Кривом Роге. Там 10 погибших и 45 раненых.