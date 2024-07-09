01:12, 9 июля

В Белгороде раздаются взрывы. Пропагандисты заявили, что атакован завод "Энергомаш". Некоторые российские журналисты сообщили, что якобы взрывы в Белгороде слышали в районе больницы, переоборудованной под военный госпиталь.

В части Шебекино нет света и воды.