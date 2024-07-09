Яку допомогу надають нам партнери, що відбувається на фронті та в тилу – читайте у тексті 24 Каналу.

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05:44, 9 липня

Дрони атакували нафтобазу у Волгоградській області

Дрони атакували місто Калач-на-Дону у Волгоградській області. У районі нафтобази спалахнула пожежа.

04:14, 9 липня

Вибухи в Курську, Воронежі та Ростові

Вибухи пролунали в Курську. Згодом була загроза удару дронами у Воронезькій області та фіксували безпілотники у Ростовській області.

Згодом у Ростові горіла підстанція та ліс поруч із Генеральським. Губернатор заявив, що на електропідстанції сталося загоряння двох трансформаторів.

01:12, 9 липня

Вибухи в Бєлгороді

У Бєлгороді лунають вибухи. Пропагандисти заявили, що атакований завод "Енергомаш". Деякі російські журналісти повідомили, що нібито вибухи в Бєлгороді чули в районі лікарні, переобладнаної під військовий шпиталь.

У частині Шебекіно немає світла та води.

00:08, 9 липня

У Кривому Розі атакували підприємство "Метінвест"

Росія у Кривому Розі вдарила по підприємству "Метінвест" у Кривому Розі. Там 10 загиблих та 45 поранених.