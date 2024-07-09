01:12, 9 липня

У Бєлгороді лунають вибухи. Пропагандисти заявили, що атакований завод "Енергомаш". Деякі російські журналісти повідомили, що нібито вибухи в Бєлгороді чули в районі лікарні, переобладнаної під військовий шпиталь.

У частині Шебекіно немає світла та води.