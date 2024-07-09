Росія 8 липня вдарила по "Охматдиту". Наші колеги – OSINT-розслідувачі з агенції Molfar провели дослідження та оприлюднили імена тих, хто, ймовірно, причетний до обстрілу лікарні.

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Хто причетний до удару

До обстрілу дитячої поліклініки причетні росіяни з 52 гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил (мовиться про військову частину 33310, аеродром базування "Шайковка")

Могли бути пілотами

Григор'єв Денис Анатолійович (07.06.1982, VK (del), OK (del), TGid: 1796695844, +79105463586, kazahshaik@mail.ru,) – штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку. Адреса: Калужська область, Кіровский ройон, село Шайковка, будинок 5, квартира 28.

Сім'я:

Григор'єва (Клюшина) Наталія Сергіївна (VK (del), grigoriva.n@mail.ru, +79108640508, TGid: 1473804111) – дружина, мають спільних дітей: Івана та Поліну;

Григор’єва Людмила — мати, 28 червня 2022, через день після теракту в Кременчуці, репостнула пост про "смертоносний літак" ТУ-22м3. З такого літака були завдані ракетні удари по ТЦ "Амстор";

Клюшина Галина (06.03.1959, OK) – теща;

Григор’єв Іван Денисович (24.04.2006, +79108640508, паспорт: 291997968) – син.

Відомі також і інші імена.

Назиров Дінар Дамірович (03.07.1985, VK, OK, +79105150721, +79208986513, +79290328026, dinarkysok@list.ru, nazdin@list.ru, ІПН: 164507461173, паспорт: 2911488385) – штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку.

Станом на 2023 володіє чорним Mitsubishi Lancer 2.0 (держ. номер: М380ТА40, VIN: JМВSNСS9А5U001477). Адреса: Калузька область, Кіровский район, село Шайковка, будинок 18, квартира 16.

Сім'я:

Назірова (Сергунова) Алла Ігорівна (Inst, VK, OK (імовірний), bellaxxxxx@mail.ru, nazdin@list.ru, +79105132934) – дружина, мають спільну дитину;

Сергунов Павло Євгенійович (26.04.1998, VK, sergunov2014@outlook.com, +79105188105) – ймовірно, родич дружини.

Це ще не кінець списку.

Габітов Денис Астахович (14.09.1982, +79105448753, masik_gabitova@mail.ru, паспорт: 7503417297, водійське посвідчення: 400559162) – капітан, льотчик авіаційної ескадрильї 52 полку 22 дивізії. Адреса: Калузька область Шайківка, будинок 11 квартира 34, а також Калузька область, Шайківка, будинок 3 квартира 49. Володіє автомобілем Nissan X-Trail (номер: М627СР40, vin: Z8NTBNT31DS081352).

Негатив:

у 2012 порушив правила перевезення людей: перевозив дитину без дитячого крісла;

у 2014 отримав штраф 500 рублів від ГІБДД.

Сім'я:

Має дружину – Габітову Марію Володимирівну (26.11.1984, +79105929450, masik_gabitova@mail.ru, паспорт: 7504421419).

Риков Валерій Григорович (16.07.1962, TG id: 5958774578, +79109107322, ІПН: 402302296729, СНІЛС: 13528641461, паспорт: 2906184593) – станом на 2016 був командиром борту ТУ-22М3 RF-94142. Станом на 2020, мав борг у розмірі 500 рублів. Станом на 2019 володів Volkswagen Touareg 2012 (номери: Н747МР40, VIN: XW8ZZZ7PZDG002687). Адреса: Калузька область, Кіровский район, село Шайковка, будинок 9, квартира 7.

Сім'я:

Риков Олександр Валерійович (01.11.1985, OK, +79105061571, паспорт 2905 116628) – син.

Відома адреса: Калузька область, село Шайківка, будинок 9, квартира 7, фактично проживає: місті Рязань, вулиця Бєлякова, будинок 2а, квартира 91.

Рикова Юлія Вікторівна (16.01.1985, VK, ylukashkina@yandex.ru, +79156201919, паспорт 6118 096725) – дружина сина.

Причетні також і інші.

Скворцов Олексій Генадійович (31.07.1986, VK, +79109161077, lehaskvor@yandex.ru, паспорт: 2919930711, ІПН: 531002903570, СНІЛС: 53100290357) – майор 52-го авіаполку. У червні 2020 представляв аеродром Шайківка під час параду Перемоги. Володіє Hyundai Santa Fe (номер: Р154ЕТ40, vin: XWES281DDL0003383). Проживає за адресою: Воронєж, Старих Більшовиків 54А.

Негатив:

У березні 2021, був командиром Ту-22М3, єдиним із чотирьох пілотів, хто вижив в результаті надзвичайної події на аеродромі Шайківка. Під час планової підготовки до польоту бомбардувальника Ту-22М3 ще на землі спрацювала система катапультування літака. Через недостатню висоту для розкриття парашутів, троє членів екіпажу при приземленні отримали травми несумісні з життям.

Згідно з постом на форумі, також є версія про конфлікт між Скворцовим та іншими пілотами, після якого Скворцов катапультував інших.

Заборгованість за кредитом: ймовірно, у 2014 мав заборгованість за кредитом у розмірі 70 тисяч рублів.

Сім'я:

Скворцова Лідія (11.01.1992, VK1, VK2, OK) – дружина, мають 3 спільних дітей.

Також викрити вдалося інших російських військових.

Важливо! Вдалося розсекретити також імена багатьох інших російських військових. Ознайомитися зі списком можна за посиланням.

Васін Олександр Олександрович / Васин Александр Александрович (04.09.1994, VK, +79082331171, +779189905994, natoptush@yandex.ru, lenucik.88@mail.ru, ІПН: 524708337823, паспорт: 0315089332) – пілот, командир екіпажу Ту-22М3. Згідно з відео, ймовірно, один із льотчиків, які били по ТЦ Амстор у Кременчуці у 2022.

Сім'я:

Васіна (Кучина) Уляна (19.03.1995, VK, OK, +79105414952, +79063653340, kuchina.ulyana@mail.ru) – дружина;

Васін Олександр (10.06.1968, OK – батько;

Васіна Валерія Олександрівна (12.09.2019) – донька.

На цьому список не закінчується.

Самойлов Андрій Юрійович (10.05.1972, OK (del), +79190344867, element-5.rus@mail.ru, ІПН: 402301806423, паспорт: 2917801970) – тимчасовий командир військової частини 33310, полковник, командир екіпажу Ту-22М3. Ймовірно, у 2019 перебував у Шайковці під час ювілею полку, у званні підполковника.

Має дружину Самойлову Тетяну (VK).

Щербінін Олександр Анатолійович (16.02.1972, VK (del), tsherbon@yandex.ru, +78453757644, +79172102945, +76102676366, ІПН: 019889986908, паспорт: 6102676366) – командир 52-го бомбардувального полку, полковник. Володіє Toyota Camry (номер: Н548МУ51, vin: XW7BF4FK20S141012).

Має доньку – Щербініну Марину.

Криласов Євгеній Ігорович (14.08.1990, VK, +79105278430, +79105076221, you.without@inbox.ru, паспорт: 2810054030, ІПН: 695007865246), – командир підрозділу, родом з Твері, також із родини військового.

Має сім'ю: Криласов Ігор (29.05.1964, VK) – батько; Криласова (Грігорьєва) Оксана (VK1, VK2 (del), oksana1731990@rambler.ru) – дружина; Грігорьєва Олена (VK) – теща, працює у лікарні.

Малик Едуард Едуардович (01.04.1995, VK, OK, daadaad-55@mail.ru, +79171949489, паспорт: 4615987913) – помічник командира літака, старший лейтенант, син військового льотчика.

Має дружину і малолітнього сина, які також живуть у Шайковці, на військовому містечку авіабази.

Голодов Артем Юрійович (20.04.1990, VK, TGid: 476854253, +79105278366, golodov.1990@mail.ru, tema-krasnodar@mail.ru, паспорт: 0310532390) – у 2016 старший лейтенант.

Хоменко Констянтин (VK, konstantin.homenko@yandex.ru, +79106078998, navigator03-08@yandex.ru) – станом на 2016 – капітан.

Останній має дружину та двох братів: Хоменко Ольга (20.08, VK, +79525923020, olga4181@mail.ru); Хоменко Степан (VK, +79090772430, khomenich@mail.ru); Хоменко Михайло (12.02.1983, VK, mimik@land.ru, +37126779774).

Панькін Дмитро Сергійович (03.01.1987, VK, OK, +79106079011, forio1@rambler.ru, d.pankin2016@yandex.ru, СНІЛС: 16157578893, ІПН:402315267595, паспорт: 2914673795) – льотчик 3 класу з Шайковки.

Родом з міста Коломна Московської області, навчався у Філії військового навчально-наукового центру військово-повітряних сил “Військово-повітряна академія ім. Н.Є. Жуковського та Ю.А. Гагаріна”.

Має дружину та 3 дітей.

Биков Михаїл Вячеславович (03.09.1976, VK, OK, misanya76@yandex.ru, +79116113061, +79105199733, паспорт: 4901225605, ІПН: 531500748590) – Військовий льотчик 1-го класу. На 2019 був капітаном.

Бикова Світлана (Inst, VK, OK, +79116026727, +79807138522) – дружина, мають спільних сина та доньку.

Кулік Володимир Олександрович (12.03.1989, +79108640554, kulya707@bk.ru, kulik@yandex.ru, +79507215744, паспорт: 7508413312, ІПН: 753100100020) – старший лейтенант на 2016.

Ймовірна дружина – Кіржацька Ольга В'ячеславівна (22.02.1991, sweet_4444@mail.ru)