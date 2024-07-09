Лікарня могла зазнати прямого влучання ракети. Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл на брифінгу в Женеві.

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В ООН проаналізували відео обстрілу "Охматдиту"

В ООН заявили про "висока ймовірність прямого влучання" російської ракети.

Аналіз відеоматеріалів та оцінка, проведена на місці інциденту, вказує на високу ймовірність того, що дитяча лікарня зазнала прямого влучання, а не отримала пошкодження від протиповітряної системи,

– заявила Даніель Белл.

Вона також додала, що на момент атаки у лікарні могли перебувати приблизно 670 дітей та 1 000 співробітників медзакладу.

До слова, уже відомо, що по лікарні прилетіла російська ракета X-101. Слідчі СБУ знайшли уламки її двигуна.

Українські експерти також кажуть про пряме влучання по "Охматдиту".

"Повністю знищено двоповерховий корпус лікарні, навколишні будинки мають значні ушкодження. Такі наслідки характерні для місць прильоту саме бойової частини Х-101 (400 кілограмів). І такі наслідки в жодному разі не могли бути спричинені ППО, бойові частини ракет до якої приблизно у 20 разів менш потужні", – наголосив політолог Олексій Голобуцький.