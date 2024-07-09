Больница могла подвергнуться прямому попаданию ракеты. Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белл на брифинге в Женеве.

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В ООН проанализировали видео обстрела "Охматдета"

В ООН заявили о "высокой вероятности прямого попадания" российской ракеты.

Анализ видеоматериалов и оценка, проведенная на месте инцидента, указывает на высокую вероятность того, что детская больница подверглась прямому попаданию, а не получила повреждения от противовоздушной системы,

– заявила Даниэль Белл.

Она также добавила, что на момент атаки в больнице могли находиться примерно 670 детей и 1 000 сотрудников медучреждения.

К слову, уже известно, что по больнице прилетела российская ракета X-101. Следователи СБУ нашли обломки ее двигателя.

Украинские эксперты также говорят о прямом попадании по "Охматдету".

"Полностью уничтожен двухэтажный корпус больницы, окружающие дома имеют значительные повреждения. Такие последствия характерны для мест прилета именно боевой части Х-101 (400 килограммов). И такие последствия ни в коем случае не могли быть вызваны ПВО, боевые части ракет к которой примерно в 20 раз менее мощные", – отметил политолог Алексей Голобуцкий.