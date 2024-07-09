Рассказы россиян о ракетах украинской ПВО не выдерживают никакой критики. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Смотрите также Россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101: в СБУ опубликовали новые неопровержимые доказательства

Эксперт отмечает, что 8 июля россияне начали распространять привычный нарратив: это, мол, ракета украинской ПВО попала в больницу.

После анализа могу сказать точно – россияне снова врут. "Охматдет" был поражен с помощью крылатой ракеты воздушного базирования Х-101, которая действовала в штатном режиме без воздействия средств ПВО и РЭБ. На это указывают прежде всего обломки, найденные на месте происшествия, которые принадлежат именно ракете Х-101. Кроме того, на месте удара следователями СБУ найден обломок двигателя именно ракеты Х-101,

– подчеркивает политолог.

Голобуцкий анализирует фото и видео с места прилета.

"Полностью уничтожен двухэтажный корпус больницы, окружающие дома имеют значительные повреждения. Такие последствия характерны для мест прилета именно боевой части Х-101 (400 килограммов). И такие последствия ни в коем случае не могли быть вызваны ПВО, боевые части ракет к которой примерно в 20 раз менее мощные", – отмечает эксперт.

По его словам, если в дом попадает ракета ПВО или обломки, то речь идет о разрушении одной – двух квартир и выбитых окнах.

"Форма и размеры ракеты, которая зафиксирована на имеющихся в открытом доступе видео, полностью соответствуют ракете Х-101, и, наоборот, не характерны для ЗКР, в том числе к ЗРК NASAMS. Убедиться, что в больницу был прямой прилет именно Х-101, может каждый – поставьте видео на стоп-кадр, найдите в открытых источниках, как выглядит ракета россиян, и ракета ПВО. Никаких сомнений – это прямой прилет ракеты врага по детской больнице", – акцентирует Голобуцкий.

Мои источники в СБУ отмечают, что траектория полета ракеты полностью соответствует характеристикам Х-101 (набор высоты или "горка" перед атакой цели и атака примерно под углом 60 градусов). Кроме того, по их словам, нанесение удара по детской больнице "Охматдет" именно ракетой авиационного базирования Х-101 зафиксировано материалами объективного контроля с помощью радаров,

– резюмирует политолог.

Напомним, ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление, в том числе и за вчерашний удар по Украине. "Это возмездие будет и по закону, и по морали. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия", – отметил глава СБУ.