Розповіді росіян про ракети української ППО не витримують жодної критики. Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

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Експерт зазначає, що 8 липня росіяни почали розповсюджувати звичний наратив: це, мовляв, ракета української ППО влучила у лікарню.

Після аналізу можу сказати точно – росіяни знову брешуть. "Охматдит" було уражено за допомогою крилатої ракети повітряного базування Х-101, яка діяла у штатному режимі без впливу засобів ППО та РЕБ. На це вказують насамперед уламки, знайдені на місці події, які належать саме ракеті Х-101. Крім того, на місці удару слідчими СБУ знайдено уламок двигуна саме ракети Х-101,

– підкреслює політолог.

Голобуцький аналізує фото і відео місця прильоту.

"Повністю знищено двоповерховий корпус лікарні, навколишні будинки мають значні ушкодження. Такі наслідки характерні для місць прильоту саме бойової частини Х-101 (400 кілограмів). І такі наслідки в жодному разі не могли бути спричинені ППО, бойові частини ракет до якої приблизно у 20 разів менш потужні", – наголошує експерт.

За його словами, якщо в будинок потрапляє ракета ППО чи уламки, то йдеться про руйнування однієї – двох квартир та вибиті вікна.

"Форма та розміри ракети, яка зафіксована на наявних у відкритому доступі відео, повністю відповідають ракеті Х-101, і, навпаки, не характері для ЗКР, у тому числі до ЗРК NASAMS. Переконатись, що у лікарню був прямий приліт саме Х-101, може кожен – поставте відео на стоп-кадр, знайдіть у відкритих джерелах, як виглядає ракета росіян, і ракета ППО. Жодних сумнівів – це прямий приліт ракети ворога по дитячій лікарні", – акцентує Голобуцький.

Мої джерела у СБУ зазначають, що траєкторія польоту ракети повністю відповідає характеристикам Х-101 (набір висоти або "гірка" перед атакою цілі і атака приблизно під кутом 60 градусів). Крім того, за їх словами, завдання удару по дитячій лікарні "Охматдит" саме ракетою авіаційного базування Х-101 зафіксоване матеріалами об'єктивного контролю за допомогою радарів,

– резюмує політолог.

Нагадаємо, раніше голова СБУ Василь Малюк заявив, що Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за вчорашній удар по Україні. "Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя", – зазначив голова СБУ.