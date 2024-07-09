Раніше у Кремлі цинічно брехали, що нібито "не завдають ударів по цивільних об'єктах" та вигадали якісь байки про "антиракету". Втім, кожне слово російських пропагандистів – це безглузді виправдання воєнного злочину та цинічна брехня, натомість же існують неспростовні докази, що Росія цілеспрямовано атакувала дитячу лікарню.

До теми Летюча смерть: що відомо про ракету Х-101, якою Росія вдарила по "Охматдиту"

Нові докази воєнного злочину Росії

СБУ опублікувала нові докази, які підтверджують, що Росія вдарила по "Охматдиту" ракетою типу Х-101. Так, на місці удару знайшли уламок двигуна крилатої ракети, а також інші частини російської ракети:

уламок механізму розкриття крил ракети Х-101;

уламок блоку постановки завад ракети Х-101;

середню частину корпусу крилатої ракети Х-101 (на фото під завалами);

обтікач хвостового відсіку й уламок гідроблока крилатої ракети Х-101;

уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 із відображенням інвентарного (внутрішня сторона) та серійного номерів (зовнішня сторона), фото яких публікували раніше.

Уламки ракети Х-101 біля "Охматдиту" / Фото СБУ

Наразі слідчі продовжують збирати усі речові докази, які підтверджують, що саме Росія скоїла воєнний злочин. Окрім того, всі експерти дають однозначний висновок – росіяни цілеспрямовано били по дитячій лікарні.

Про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео- і фотоматеріалів,

– наголосили в СБУ.

Слідчі також наголошують, що на те, що "Охматдит" атакували саме російською ракетою Х-101 вказують наступні факти:

Характер руйнувань (повністю знищено двоповерховий корпус лікарні, навколишні будівлі мають значні ушкодження), притаманний саме для бойової частини Х-101 (400 кілограмів). Руйнування в жодному разі не могли бути спричинені ЗРК NASAMS, бойові частини ракет до якої приблизно у 20 разів менш потужні.

Пропорції, форма та розміри ракети, яка зафіксована на наявних у відкритому доступі відео, повністю відповідають ракеті Х-101, і, навпаки, не характерні для ЗРК, у тому числі – для ЗРК NASAMS. Спроби російських пропагандистів порівняти ракету на відео, яка вражає лікарню за кілька сотень метрів, з розмірами будівлі на передньому плані – цинічна і безглузда маніпуляція.

Траєкторія польоту ракети повністю відповідає характеристикам Х-101 (набір висоти, або "гірка", перед атакою цілі, і атака приблизно під кутом 60 градусів);

Завдання удару по дитячій лікарні "Охматдит" саме крилатою ракетою авіаційного базування Х-101 зафіксовано матеріалами об'єктивного контролю за допомогою радарів.

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що Україна зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин.

Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист – це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя,

– наголосив голова СБУ.

Важливо. Внаслідок ракетних обстрілів 8 липня у Києві загинула 31 особа, 117 – отримали поранення. Серед загиблих – 4 дітей.