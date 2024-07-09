Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Чергові цинічні виправдання цього злочину проти цивільного населення пролунали з боку улюбленця російського диктатора – Дмітрія Пєскова, а також Марії Захарової.

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Пєсков збрехав щодо удару по "Охматдиту"

Російські пропагандисти вже цинічно стверджували, що "не цілилися" навмисно по лікарні "Охматдит" в Києві й нібито в цій атаці "винна сама Україна". Подібні твердження підтримав й лакей Путіна Дмітрій Пєсков та закликав орієнтуватися на офіційні повідомлення ворожого оборонного відомства.

Росія в ході спецоперації в Україні не завдає ударів по цивільних об'єктах,

– збрехав він.

Осторонь не залишилася й пропагандистка Марія Захарова. Речниця міністерства закордонних справ країни-агресорки спустилася до абсурду та звинуватила у всьому "режим Зеленського", який нібито намагається використати трагедію для пропаганди. За її словами, це підтверджує його "нелюдську сутність".

Росіянка бреше, що начебто вже підтверджено, що у будову на території дитячої лікарні "Охматдит" нібито потрапила одна із ракет ЗРК NASAMS. На цьому Захарова не зупинилася, адже, як каже пропагандистка, поруч буцімто був завод "Артем", а неподалік розташовані будівлі Міноборони України та склади ЗСУ.

Зрозуміло, ніхто не сказав і про те, що б***ерівці свідомо розміщують системи ППО у житлових кварталах, прикриваючись мирними мешканцями як "живим щитом",

– заявила вона.

Втім, кожне вищезгадане слово російських пропагандистів це не більше ніж безглузді виправдання воєнного злочину та цинічна брехня. Вже доведено, що саме російська ракета Х-101 завдала удару по лікарні "Охматдит".

До того ж ЗМІ з посиланням на правоохоронців стверджують, що ворог програмував ціль саме на медичний заклад і розумів наслідки своїх дій. Цей медичний заклад навіть не є військовим госпіталем – це найбільша багатопрофільна дитяча лікарня в Україні, яка приймає до 18 тисяч дітей на рік.

Водночас окупанти визнають, що якби по лікарні було завдано цілеспрямованого ракетного удару, пошкодження "були б значно сильніші", що абсолютно не турбує пропагандистів.