Об этом пишут пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Очередные циничные оправдания этого преступления против гражданского населения прозвучали со стороны любимца российского диктатора – Дмитрия Пескова, а также Марии Захаровой.

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Песков солгал об ударе по "Охматдету"

Российские пропагандисты уже цинично утверждали, что "не целились" намеренно по больнице "Охматдет" в Киеве и якобы в этой атаке "виновата сама Украина". Подобные утверждения поддержал и лакей Путина Дмитрий Песков и призвал ориентироваться на официальные сообщения вражеского оборонного ведомства.

Россия в ходе спецоперации в Украине не наносит ударов по гражданским объектам,

– солгал он.

В стороне не осталась и пропагандистка Мария Захарова. Пресс-секретарь министерства иностранных дел страны-агрессора спустилась до абсурда и обвинила во всем "режим Зеленского", который якобы пытается использовать трагедию для пропаганды. По ее словам, это подтверждает его "бесчеловечную сущность".

Россиянка врет, что якобы уже подтверждено, что в строение на территории детской больницы "Охматдет" якобы попала одна из ракет ЗРК NASAMS. На этом Захарова не остановилась, ведь, как говорит пропагандистка, рядом якобы был завод "Артем", а неподалеку расположены здания Минобороны Украины и склады ВСУ.

Понятно, никто не сказал и о том, что б***еровцы сознательно размещают системы ПВО в жилых кварталах, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом",

– заявила она.

Впрочем, каждое вышеупомянутое слово российских пропагандистов это не более чем бессмысленные оправдания военного преступления и циничная ложь. Уже доказано, что именно российская ракета Х-101 нанесла удар по больнице "Охматдет".

К тому же СМИ со ссылкой на правоохранителей утверждают, что враг программировал цель именно на медицинское учреждение и понимал последствия своих действий. Это медицинское учреждение даже не является военным госпиталем – это крупнейшая многопрофильная детская больница в Украине, которая принимает до 18 тысяч детей в год.

В то же время оккупанты признают, что если бы по больнице был нанесен целенаправленный ракетный удар, повреждения "были бы значительно сильнее", что совершенно не беспокоит пропагандистов.