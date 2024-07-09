Информированный источник в правоохранительных органах рассказал журналистам "Радио Свобода", что российская ракета Х-101 поразила "именно ту цель, на которую была запрограммирована", пишет 24 Канал.
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Что говорят об атаке по "Охматдету" правоохранители
Специалисты рассказали журналистам, что на опубликованном видео видно ракету, которая по форме и пропорциям, то есть отношением длины корпуса к его ширине, полностью соответствует крылатой ракете. Специалисты рассказали, что:
- на это также однозначно указывает наличие двух крыльев, которые размещены в нижней части корпуса, что соответствует конструкции ракеты Х-101;
- сзади ракеты есть три руля управления, что также характерно для ракеты Х-101 (а у ракеты "Калибр" и у всех зенитных ракет рулей по четыре);
- перед рулями в нижней части корпуса имеется двигатель, который размещен за пределами корпуса ракеты снизу. Именно в Х-101 двигатель выдвигается из корпуса ракеты после пуска с самолета.
Ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что это был целенаправленный удар по детях.
Источник издания в правоохранительных органах объясняет, что целью атаки была именно детская больница, ведь перед самым заходом на цель ракета Х-101 делает запрограммированную "горку" для увеличения угла атаки, что и видно на видео.
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Журналистам объяснили, что на кадрах нет задымления или горения ракеты, зато она движется по запланированной траектории "горки" перед целью.
...Что свидетельствует о том, что она не была повреждена средствами ПВО и поразила именно ту цель, на которую она была запрограммирована,
– отметил источник в правоохранительных органах.
Кроме того, специалисты заявили, что данные об использовании Россией Х-101 "подтверждаются данными с места попадания".
Служба безопасности Украины отметила, что на месте атаки уже нашли:
- обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером,
- часть руля этой же ракеты.
Обломки российской ракеты возле детской больницы / Фото СБУ
Кстати, украинский офицер в телеграм-канале "Полковник ГШ" заявил, что по видео заметно – ракету не сбили и даже не подбили, ведь на видео Х-101 находится на финальном отрезке траектории, непосредственно перед ударом заходит на определенную цель под углом 45 градусов.