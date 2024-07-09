Информированный источник в правоохранительных органах рассказал журналистам "Радио Свобода", что российская ракета Х-101 поразила "именно ту цель, на которую была запрограммирована", пишет 24 Канал.

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Что говорят об атаке по "Охматдету" правоохранители

Специалисты рассказали журналистам, что на опубликованном видео видно ракету, которая по форме и пропорциям, то есть отношением длины корпуса к его ширине, полностью соответствует крылатой ракете. Специалисты рассказали, что:

на это также однозначно указывает наличие двух крыльев , которые размещены в нижней части корпуса, что соответствует конструкции ракеты Х-101;

, которые размещены в нижней части корпуса, что соответствует конструкции ракеты Х-101; сзади ракеты есть три руля управления , что также характерно для ракеты Х-101 (а у ракеты "Калибр" и у всех зенитных ракет рулей по четыре);

, что также характерно для ракеты Х-101 (а у ракеты "Калибр" и у всех зенитных ракет рулей по четыре); перед рулями в нижней части корпуса имеется двигатель, который размещен за пределами корпуса ракеты снизу. Именно в Х-101 двигатель выдвигается из корпуса ракеты после пуска с самолета.

Ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что это был целенаправленный удар по детях.

Источник издания в правоохранительных органах объясняет, что целью атаки была именно детская больница, ведь перед самым заходом на цель ракета Х-101 делает запрограммированную "горку" для увеличения угла атаки, что и видно на видео.

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Журналистам объяснили, что на кадрах нет задымления или горения ракеты, зато она движется по запланированной траектории "горки" перед целью.

...Что свидетельствует о том, что она не была повреждена средствами ПВО и поразила именно ту цель, на которую она была запрограммирована,

– отметил источник в правоохранительных органах.

Кроме того, специалисты заявили, что данные об использовании Россией Х-101 "подтверждаются данными с места попадания".

Служба безопасности Украины отметила, что на месте атаки уже нашли:

обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером,

часть руля этой же ракеты.

Обломки российской ракеты возле детской больницы / Фото СБУ

Кстати, украинский офицер в телеграм-канале "Полковник ГШ" заявил, что по видео заметно – ракету не сбили и даже не подбили, ведь на видео Х-101 находится на финальном отрезке траектории, непосредственно перед ударом заходит на определенную цель под углом 45 градусов.