Оккупанты цинично атаковали больницу "Охматдет". Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что это был целенаправленный удар.

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Удар по больнице в Киеве

В результате утренней атаки по Киеву "Кинжалами" и крылатыми ракетами сильно пострадал один из корпусов детской больницы "Охматдет"

Этот обстрел велся по гражданским, били по инфраструктуре, весь мир должен увидеть сегодня последствия террора, ответом на который может быть только сила,

– написал Андрей Ермак.

Глава Офиса президента акцентировал, что оккупанты целенаправленно били по детям.

Россияне атаковали больницу "Охматдет" в Киеве / фото Андрей Ермак

Ермак отметил, что это было утро, час пик. Именно в это время террористы массированно атаковали ракетами Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

"Они били по городам, там, где было много людей. Они ударили по детской больнице. Там дети. Это террор, который должен видеть мир и реагировать на него. Это геноцид", – написал глава ОП.

Отметим, что в результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.