Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко. По данным КГВА, зафиксировано падение обломков. в Соломенском районе столицы.

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В Киеве после взрывов – дым

Вызов медиков в Соломенский район. Бригада следует,

– сообщал городской голова.

Незадолго до этого Воздушные силы сообщали о ракетах, двигавшихся в сторону города и области. По данным местных и мониторинговых телеграм-каналов, в Киеве после взрывов вспыхнул пожар, виден дым. Отмечается, что ракеты пускали тепловые ловушки.

"В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском районе столицы. Оперативные службы следуют на место. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", – добавили в КМВА.

Позже там обнародовали, что в результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах. По предварительной информации, есть возгорание. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

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