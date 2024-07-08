Корреспонденты 24 Канала сообщают о взрывах. В воздушном пространстве Украины фиксировали "Кинжалы" и крылатые ракеты.

Смотрите также Летающая смерть: что известно о ракетах Х-101, которые Россия снова применила против Украины

Ракеты на Киев

Мэр Киева Виталий Кличко в 10:24 написал, что в пригороде Киева работают силы ПВО.

Не пренебрегайте сигналом воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности, находитесь в укрытиях до отбоя и не снимайте работу ПВО,

– написала полиция Киева.

Примерно в 10:29 в Киеве прогремели громкие взрывы. Информацию подтвердил городской голова. За несколько минут до этого Воздушные силы писали о "Кинжале" в Сумской области. Отмечалось, что ракета направляется через Черниговскую область в юго-западном направлении – то есть на Киев.

Впоследствии мониторы сообщили о пуске еще одного "Кинжала" – также курсом на столицу. К тому же крылатые ракеты, которые направлялись на запад из Житомирской области изменили курс.

Важно! Оперативно о пусках ракет и тревоге читайте в нашем телеграм-канале.

Кличко в 10:36 написал о вызове медиков в Соломенском районе. На место отправилась бригада. После взрывов над городом поднимается дым.

В 10:39 Воздушные Силы повторно призвали киевлян находиться в укрытиях. Воздушные тревога в регионе продолжается. Мониторы предупредили о вероятных громких звуках – работу ПВО по вражеским ракетам. На Севере зафиксировано две группы крылатых Х-101 с востока и с запада на Киев.

Уже в 10:44 в городе снова слышали взрывы. Отмечается, что их было около 5. Зафиксировано падение обломков в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах. Предварительно есть возгорание. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.