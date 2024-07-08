Об этом сообщил начальник городской военной администрации. Также Сергей Попко рассказал, что уже известно о последствиях российской атаки на столицу.
Смотрите также На Киевщине прогремели взрывы: работает ПВО
В Киеве упали обломки ракет
Председатель КГВА заявил, что в результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах.
Предварительно, есть возгорание. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Находитесь в укрытиях до отбоя,
– подчеркнул Сергей Попко.
Виталий Кличко написал, что обломки ракет упали в Днепровском в Соломенском районе.
Есть вызов служб в Голосеевский район. Бригады экстренных служб направляются на места,
– сообщил городской голова.