Об этом сообщил начальник городской военной администрации. Также Сергей Попко рассказал, что уже известно о последствиях российской атаки на столицу.

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Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

В Киеве упали обломки ракет

Председатель КГВА заявил, что в результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах.

Предварительно, есть возгорание. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Находитесь в укрытиях до отбоя,

– подчеркнул Сергей Попко.

Виталий Кличко написал, что обломки ракет упали в Днепровском в Соломенском районе.

Есть вызов служб в Голосеевский район. Бригады экстренных служб направляются на места,

– сообщил городской голова.

Важно! Российская атака продолжается. В частности, оккупанты бьют "Кинжалами". Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.