Про це повідомив начальник міської військової адміністрації. Також Сергій Попко розповів, що вже відомо про наслідки російської атаки на столицю.

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Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

У Києві впали уламки ракет

Голова КМВА заявив, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом'янському, Дніпровському та Голосіївському районах.

Попередньо, є займання. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою,

– наголосив Сергій Попко.

Віталій Кличко написав, що уламки ракет впали в Дніпровському в Солом'янському районі.

Є виклик служб в Голосіївський район. Бригади екстрених служб прямують на місця,

– повідомив міський голова.

Важливо! Російська атака триває. Зокрема, окупанти б'ють "Кинджалами". Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.