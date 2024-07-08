Про це повідомив начальник міської військової адміністрації. Також Сергій Попко розповів, що вже відомо про наслідки російської атаки на столицю.
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У Києві впали уламки ракет
Голова КМВА заявив, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом'янському, Дніпровському та Голосіївському районах.
Попередньо, є займання. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою,
– наголосив Сергій Попко.
Віталій Кличко написав, що уламки ракет впали в Дніпровському в Солом'янському районі.
Є виклик служб в Голосіївський район. Бригади екстрених служб прямують на місця,
– повідомив міський голова.