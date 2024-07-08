Кореспонденти 24 Каналу повідомляють про вибухи. У повітряному просторі України фіксували "Кинджали" та крилаті ракети.

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Ракети на Київ

Мер Києва Віталій Кличко о 10:24 написав, що у передмісті Києва працюють сили ППО.

Не нехтуйте сигналом повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку, перебувайте в укриттях до відбою та не знімайте роботу ППО,

– написала поліція Києва.

Приблизно о 10:29 у Києві пролунали гучні вибухи. Інформацію підтвердив міський голова. За кілька хвилин до цього Повітряні сили писали про "Кинджал" у Сумській області. Зазначалося, що ракета прямує через Чернігівщину у південно-західному напрямку – тобто на Київ.

Згодом монітори повідомили про пуск ще одного "Кинджалу" – також курсом на столицю. До того ж крилаті ракети, які прямували на захід з Житомирської області змінили курс.

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Кличко о 10:36 написав про виклик медиків у Соломʼянському районі. На місце відправилася бригада. Після вибухів над містом здіймається дим.

О 10:39 Повітряні Сили повторно закликали киян перебувати в укриттях. Повітряні тривога у регіоні триває. Монітори попередили про ймовірні гучні звуки – роботу ППО по ворожих ракетах. На Півночі зафіксовано дві групи крилатих Х-101 зі сходу та із заходу на Київ.

Вже о 10:44 у місті знову чули вибухи. Зазначається, що їх було близько 5. Зафіксовано падіння уламків в Дніпровському, Голосіївському та Солом’янському районах. Попередньо є займання. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.