Повітряну тривогу в Україні оголосили орієнтовно о 9:54 8 липня. Адже російські загарбники почали масовану атаку по наших регіонах та столиці, пише 24 Канал.
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Що відомо про пуски "Кинджала"
Повітряні сили ЗСУ попередили, що орієнтовно о 10:26 8 липня ракета "Кинджал" була на Сумщині. Далі:
- станом на 10:27 – летіла через Чернігівщину у південно-західному напрямку;
- на 10:28 – Київ закликали перейти в укриття.
Орієнтовно о 10:29 у Києві пролунали вибухи.
Мер столиці Віталій Кличко підтвердив вибухи у Києві. Деталі пообіцяв повідомити згодом. Людей закликав не покидати укриттів.
Орієнтовно о 10:35 посадовець пояснив, що лікарів викликали у Солом'янський район столиці.
На жаль, о 10:43 росіяни запустили ще один "Кинджал" по Україні. Повітряні сили ЗСУ закликали Київ перебувати в укриттях.
Віталій Кличко повідомив про вибух у Шевченківському районі Києва орієнтовно о 10:54 8 липня.