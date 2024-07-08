Воздушную тревогу в Украине объявили ориентировочно в 9:54 8 июля. Ведь российские захватчики начали массированную атаку по нашим регионам и столице, пишет 24 Канал.
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Что известно о пусках "Кинжала"
Воздушные силы ВСУ предупредили, что ориентировочно в 10:26 8 июля ракета "Кинжал" была на Сумщине. Далее:
- по состоянию на 10:27 – летела через Черниговскую область в юго-западном направлении;
- на 10:28 – Киев призвали перейти в укрытие.
Ориентировочно в 10:29 в Киеве прогремели взрывы.
Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве. Детали пообещал сообщить позже. Людей призвал не покидать укрытия.
Ориентировочно в 10:35 чиновник объяснил, что врачей вызвали в Соломенский район столицы.
К сожалению, в 10:43 россияне запустили еще один "Кинжал" по Украине. Воздушные силы ВСУ призвали Киев находиться в укрытиях.
Виталий Кличко сообщил о взрыве в Шевченковском районе Киева ориентировочно в 10:54 8 июля.