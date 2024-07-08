Воздушную тревогу в Украине объявили ориентировочно в 9:54 8 июля. Ведь российские захватчики начали массированную атаку по нашим регионам и столице, пишет 24 Канал.

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Что известно о пусках "Кинжала"

Воздушные силы ВСУ предупредили, что ориентировочно в 10:26 8 июля ракета "Кинжал" была на Сумщине. Далее:

по состоянию на 10:27 – летела через Черниговскую область в юго-западном направлении;

на 10:28 – Киев призвали перейти в укрытие.

Ориентировочно в 10:29 в Киеве прогремели взрывы.

Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве. Детали пообещал сообщить позже. Людей призвал не покидать укрытия.

Ориентировочно в 10:35 чиновник объяснил, что врачей вызвали в Соломенский район столицы.

К сожалению, в 10:43 россияне запустили еще один "Кинжал" по Украине. Воздушные силы ВСУ призвали Киев находиться в укрытиях.

Виталий Кличко сообщил о взрыве в Шевченковском районе Киева ориентировочно в 10:54 8 июля.

Важно. Находитесь в укрытиях или придерживайтесь правил двух стен.