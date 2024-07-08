Варто зауважити, що червоною вся Україна стала орієнтовно о 7:18 8 липня, відбій оголосили о 7:42. До речі, вночі росіяни атакували деякі наші регіоні ракетами, пише 24 Канал.

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Що відомо про тривогу в Україні

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!

– заявили військові о 7:20 8 липня.

Окрім того, у Повітряних силах ЗСУ повідомили про зліт 5 бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья", що у Мурманській області Росії.

До речі, Росія вночі проти 8 липня також атакувала українські області ракетами. Зокрема, вороги випустили по Житомирській області ракети Х-101. Їх запустили з російських Ту-95. Відомо, що вони летіли у напрямку Житомира.

Щодо зльоту 5 бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья", що у Мурмансьій області Росії, то вони можуть атакувати крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55.

Востаннє ворог атакував Україну з Ту-95 22 червня, випустивши 10 крилатих ракет Х-101/Х-555. Тоді вороги запустили також 2 крилаті ракети "Іскандер-К", 4 крилаті ракети "Калібр". Українські військові збили 7 перших, всі "Калібри" та один "Іскандер".