00:52, 8 липня

У Сумах чули вибух під час оголошеної загрози застосування балістичного озброєння зі сходу.

Така сама загроза з південного напрямку призвела до вибуху, який чули у Миколаєві.

Також у Харкові чули вибух, там фіксували ворожі дрони.

Повітряні сили інформували про значну активність ворожої тактичної авіації на сході та південному сході.

Тим часом літаки Ту-95 прямують на пускові рубежі.