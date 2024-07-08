00:52, 8 июля

В Сумах слышали взрыв во время объявленной угрозы применения баллистического вооружения с востока.

Такая же угроза с южного направления привела к взрыву, который слышали в Николаеве.

Также в Харькове слышали взрыв, там фиксировали вражеские дроны.

Воздушные силы информировали о значительной активности вражеской тактической авиации на востоке и юго-востоке.

Тем временем самолеты Ту-95 направляются на пусковые рубежи.