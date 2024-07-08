Ту-95, напомним, являются носителями ракет Х-101, которые оккупанты чаще всего применяют во время массированных и комбинированных воздушных атак. Этой ночью они совершили свое очередное нападение.
Важно знать Россияне подняли свои Ту-95 для атаки по Украине: что это за самолеты и какими ракетами бьют
Ракетная атака 8 июля: что происходит
Воздушная тревога в восточных областях.
Предположительно, осуществлены пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95 из Волгоградской области! – Воздушные силы.
Ориентировочное время вхождения в воздушное пространство Украины – после 2 часов ночи.
По подсчетам мониторинговых каналов, ориентировочный выход Ту-95 на пусковые рубежи в Саратовской области – 1 час ночи, в Каспийском море – 2 часа. Поэтому крылатые ракеты могут залететь в наше небо примерно между 3 и 4 утра.
В Сумах слышали взрыв во время объявленной угрозы применения баллистического вооружения с востока.
Такая же угроза с южного направления привела к взрыву, который слышали в Николаеве.
Также в Харькове слышали взрыв, там фиксировали вражеские дроны.
Воздушные силы информировали о значительной активности вражеской тактической авиации на востоке и юго-востоке.
Тем временем самолеты Ту-95 направляются на пусковые рубежи.
Зафиксирован взлет 4 бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья", что в Мурманской области России, пишут Воздушные силы.
Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – после 01:10. В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!