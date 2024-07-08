Об этом сообщили в ОВА, передает 24 Канал. Не пренебрегайте правилами безопасности и находитесь в укрытии.

Обратите внимание Пуски крылатых ракет и баллистики, взлет МиГ-31К: по всей Украине раздается тревога

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.