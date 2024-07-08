Городской глава сообщил о попадании в одно из помещений детского медицинского учреждения. Уже вскоре в КГВА подтвердили, что поврежден "Охматдет".

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Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Оккупанты попали в "Охматдет"

Около 11 часов Виталий Кличко сообщил о попадании в одно из помещений детского медицинского учреждения.

Уже вскоре глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что оккупанты целенаправленно ударили по детской больнице.

В Шевченковском районе пострадала детская больница "Охматдет", есть разрушения,

– подтвердил глава КГВА Сергей Попко.

В комментарии УП директор больницы Владимир Жовнир рассказал, что был прилет в один из корпусов. Сейчас там организуют эвакуацию и переезд всех, кто был в помещении.

Журналисты Суспильного показали ужасные кадры последствий российского удара по больнице "Охматдет" после российской атаки на Киев. По предварительной информации, повреждено токсикологическое отделение медучреждения. Есть раненые, рассказала корреспондентка со ссылкой на врача медучреждения.

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Уполномоченный по правам человека отреагировал на российскую атаку

Дмитрий Лубинец отметил, что сегодня ночью и днем Россия атаковала Украину. Вражеские воздушные цели были в ряде областей.

Многие ракеты летели именно на Киев. Известно о падении обломков в нескольких районах. Сейчас уточняется информация о пострадавших.

Немало гражданских объектов получили повреждения, в частности детская больница! Это очередной акт терроризма! По этому поводу официально обратился к международным партнерам. Они должны понимать коварство и жестокость России!

– подчеркнул омбудсмен.