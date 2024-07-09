В частности, говорится о Национальной гвардии Украины. Известно, что одними из первых о мести россиянам за удар по "Охматдету" заговорили в ОК "Запад".

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Что известно об отплате оккупантам от Нацгвардии

Утром 8 июля Россия нанесла комбинированный удар по Киеву, Днепру, Кривому Рогу и другим городам Украины. В частности, в результате вражеской атаки на столицу было попадание в детскую больницу "Охматдет".

Уже немало представителей различных военных подразделений заявили о том, что россияне дорого заплатят за это преступление.

В частности, о своем участии в мести заявили в Национальной гвардии Украины. Там также поделились фото с надписями "за наших детей", "за Охматдет".

Били и будем бить! Зло нельзя замалчивать, злу нельзя подыгрывать. Не опускаем руки, закаляемся еще больше, свободный народ,

– сообщили военные.

Украинские военные мстят за удар по "Охматдету" / Фото Нацгвардии

В частности, нацгвардейцы напомнили о том, что 9 июля в Киеве объявили днем траура.

К слову, стало известно, какой ракетой российские войска ударили по "Охматдету". В СБУ нашли доказательства, указывающие на то, что по медучреждению ударили ракетой Х-101.