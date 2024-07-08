Понеділок, 8 липня, – це уже вісімсот шістдесят шоста доба від початку повномасштабного вторгнення Росії. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає найголовніше за день.

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01:53, 8 липня Голова Дніпропетровської ОВА інформує, що внаслідок обстрілу Нікополя постраждали четверо людей. Серед потерпілих – 10-річний хлопчик та три жінки 41, 64 та 81 років.

01:36, 8 липня Атака з Ту-95 Російські загарбники проти ночі застосували по Україні крилаті ракети з літаків Ту-95МС, що є носіями Х-101. Під прицілом ворога була Житомирська область.