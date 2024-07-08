Відомо, що внаслідок ударів Росії є загиблі та поранені – зокрема і серед дітей. Терористи обстріляли Київ "Кинджалами" та крилатими ракетами.

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Удар по "Охматдиту"

Внаслідок ранкової атаки окупантів у Шевченківському районі Києва постраждала дитяча лікарня "Охмадит". Повідомляється, що був приліт в один з корпусів.

Влучання у лікарню "Охматдит" у Києві: дивіться відео

У мережі показали жахаючі кадри з місця влучання. Зазначається, що пошкоджене токсикологічне відділення медзакладу. Є поранені, зокрема серед дітей.

Внаслідок атаки по лікарні постраждали діти / фото "Суспільне"

Кореспондентка 24 Каналу повідомляє, що біля дитячої лікарні "Охматдит" десятки небайдужих розбирають завали. Попередньо, там можуть бути люди. Рятувальні роботи тривають.

Розбір завалів біля "Охматдита": дивіться відео

Корпус розбирають волонтери, медперсонал, поліцейські, працівники ДСНС. Також залучать Нацгвардію. Усе для того, щоб дуже швидко завершити роботу.

Робота біля дитячої лікарні: дивіться відео

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що пацієнтів дитячої лікарні, куди вручила ворожа ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста.

Окупанти цинічно атакували дитячу лікарню / Володимир Зеленський

У КМВА повідомили, що за попередніми данними у Києві вже 7 загиблих.

До слова, Володимир Зеленський повідомив, що Росія запустила по Україні понад 40 ракет. Пошкоджена інфраструктура у таких містах, як Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ.