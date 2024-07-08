Президент України показав наслідки російського ракетного удару по Україні. Також український лідер засудив черговий воєнний злочин окупантів.

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Що сказав Зеленський про ракетний удар по Україні

Президент наголосив, що російські загарбники знову масовано атакували ракетами Україну. Внаслідок цього постраждали різні міста.

Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня,

– написав Зеленський.



Зеленський показав наслідки російських атак на Київ / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

За словами українського лідера всі служби залучені, щоб врятувати якнайбільше людей.

"І весь світ має залучити всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства – це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку", – зазначив глава держави.



Президент розповів, які українські міста 8 липня атакували росіяни / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

До слова, у Києві внаслідок ворожої атаки було зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Також у місті є постраждалі серед цивільних.

Окрім того, російські загарбники вдарили по Києву по дитячій лікарні "Охматдит". Унаслідок удару у приміщенні лікарні є руйнування.