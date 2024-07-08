Президент Украины показал последствия российского ракетного удара по Украине. Также украинский лидер осудил очередное военное преступление оккупантов.

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Что сказал Зеленский о ракетном ударе по Украине

Президент подчеркнул, что российские захватчики снова массированно атаковали ракетами Украину. В результате этого пострадали разные города.

Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет различных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница,

– написал Зеленский.



Зеленский показал последствия российских атак на Киев / Фото из телеграм-канала Владимира Зеленского

По словам украинского лидера все службы привлечены, чтобы спасти как можно больше людей.

"И весь мир должен привлечь всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам. Убийства – это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность", – отметил глава государства.



Президент рассказал, какие украинские города 8 июля атаковали россияне / Фото с телеграм-канала Владимира Зеленского

К слову, в Киеве в результате вражеской атаки было зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах. Также в городе есть пострадавшие среди гражданских.

Кроме того, российские захватчики ударили по Киеву по детской больнице "Охматдет". В результате удара в помещении больницы есть разрушения.