Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник МВС Ігор Клименко, передає 24 Канал. Також заявив, що одну людину вже витягли з-під завалів.

До теми Росія вдарила по дитячій лікарні "Охматдит"

Під завалами "Охматдиту" можуть бути люди

На території дитячої лікарні продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Корпус розбирають волонтери, медперсонал, поліцейські, працівники ДСНС. Також залучать Нацгвардію. Усе для того, щоб дуже швидко розібрати завали.

Врятувати людей, які, можливо, зараз там перебувають під завалами. У нас є три години такого "золотого часу", як говорять рятувальники, якого нам буде достатньо, якщо там хтось є живий, щоб врятувати. Тільки що ми дістали ще одну людину з-під завалів, вона жива,

– розповів міністр.

Додав, що наразі по локаціях уже відомо про 15 поранених. На місці обстрілів чергують карети швидкої.

Чекаємо зараз важку інженерну техніку, після розборів завалів вручну, буде підіймати відповідні плити, для того, щоб також подивитися й максимально все зробити, щоб врятувати людей,

– підкреслив Клименко.

Також зазначив, наразі важко сказати, скільки людей перебували в цьому корпусі, яка кількість може бути під завалами.

Зараз також будуть працювати собаки, які шукатимуть живих людей. На жаль, якщо там будуть тіла, ми також це зможемо встановити. Але це буде десь приблизно через годину, коли основні завали будуть розібрані,

– зазначив очільник МВС.

Наразі відомо, що загалом у столиці внаслідок ракетного удару загинули 7 людей. Зокрема, на території лікарні – 2 жертви.

Міністр охорони здоров'я розповів, що в корпусі була токсикологія. Перебували дітки на діалізі, працювала лабораторія.

Звичайно, перебували (в момент обстрілу діти – 24 Канал). Там розташована реанімація, штучна нирка, у дітей був останній шанс на порятунок. Тут вони отримували діалізні процедури,

– заявив Віктор Ляшко.

Міністр додав, що в операційних і реанімаційних вдалося всіх врятувати. Триває евакуація. Ляшко зазначив, що наразі не назве кількість постраждалих і жертв, адже вона постійно змінюється. Серед поранених є медики.