Об этом в эфире телемарафона сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает 24 Канал. Также заявил, что одного человека уже вытащили из-под завалов.
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Под завалами "Охматдета" могут быть люди
На территории детской больницы продолжаются аварийно-спасательные работы. Корпус разбирают волонтеры, медперсонал, полицейские, работники ГСЧС. Также привлекут Нацгвардию. Все для того, чтобы очень быстро разобрать завалы.
Спасти людей, которые, возможно, сейчас там находятся под завалами. У нас есть три часа такого "золотого времени", как говорят спасатели, которого нам будет достаточно, если там кто-то есть живой, чтобы спасти. Только что мы достали еще одного человека из-под завалов, она жива,
– рассказал министр.
Добавил, что сейчас по локациям уже известно о 15 раненых. На месте обстрелов дежурят кареты скорой.
Ждем сейчас тяжелую инженерную технику, после разборов завалов вручную, будет поднимать соответствующие плиты, для того, чтобы также посмотреть и максимально все сделать, чтобы спасти людей,
– подчеркнул Клименко.
Также отметил, пока трудно сказать, сколько людей находились в этом корпусе, какое количество может быть под завалами.
Сейчас также будут работать собаки, которые будут искать живых людей. К сожалению, если там будут тела, мы также это сможем установить. Но это будет где-то примерно через час, когда основные завалы будут разобраны,
– отметил глава МВД.
Известно, что всего в столице в результате ракетного удара погибли 7 человек. В частности, на территории больницы – 2 жертвы.
Министр здравоохранения рассказал, что в корпусе была токсикология. Находились дети на диализе, работала лаборатория.
Конечно, находились (в момент обстрела дети – 24 Канал). Там расположена реанимация, искусственная почка, у детей был последний шанс на спасение. Здесь они получали диализные процедуры,
– заявил Виктор Ляшко.
Министр добавил, что в операционных и реанимационных удалось всех спасти. Продолжается эвакуация. Ляшко отметил, что пока не назовет количество пострадавших и жертв, ведь оно постоянно меняется. Среди раненых есть медики.