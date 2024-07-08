Понедельник, 8 июля, – это уже восемьсот шестьдесят шестые сутки с начала полномасштабного вторжения России. В этом материале 24 Канал рассказывает самое главное за день.

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01:53, 8 июля Председатель Днепропетровской ОГА информирует, что в результате обстрела Никополя пострадали четыре человека. Среди потерпевших – 10-летний мальчик и три женщины 41, 64 и 81 лет.

01:36, 8 июля Атака с Ту-95 Российские захватчики на ночь глядя применили по Украине крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС, являющихся носителями Х-101. Под прицелом врага была Житомирская область.