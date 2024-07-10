Яка ситуація на фронті, в тилу та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
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04:07, 10 липня
В Одесі лунали вибухи
В Одесі чули серію вибухів. Перед цим моніторингові телеграм-канали попереджали, що на Одеську область летять авіаційні ракети.
Орієнтовно о 03:30 наша ППО працювала по російських дронах біля Одещини.
01:55, 10 липня
Байден анонсував додаткові ППО від США та інших партнерів
Джо Байден на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні анонсував, що Україна отримає додаткові системи ППО від США та інших партнерів.
Про їх передачу вже оголошували країни. Зокрема:
- США, Німеччина та Румунія підтвердили постачання Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot;
- Нідерланди та інші партнери дадуть ще один ЗРК Patriot;
- Італія пообіцяла надати ЗРК SAMP-T.