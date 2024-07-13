Моніторингові канали кажуть, що долетів "Шахед" до Вітебська. А війська Білорусі підіймалися через нього по тривозі.

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Про долю "Шахеда" нічого невідомо

Російський "Шахед" увійшов у повітряний простір Білорусі приблизно о 3 годині ночі. Перетнув він білорусько-український кордон у Гомельській області.

Дрон "подорожував" Білоруссю майже три години. До слова, між Гомелем та Вітебськом, куди він долетів, відстань складає приблизно 340 кілометрів.

Білоруська ППО підіймалася по тривозі о 5 ранку та намагалася перехопити його. Для цього також залучили вертоліт Мі-24 та винищувач Су-30, які півтори години безуспішно патрулювали південний схід Вітебської області.

Наразі про долю "Шахеда" і чи змогли його збити білоруські війська невідомо. Жодних даних про збиття або його падіння не надходило. Авіація повернулася до місця своєї постійної дислокації.

До слова, подібний випадок стався також увечері 11 липня. Під час чергової російської атаки по Україні один із "Шахедів" залетів у Білорусь із Чернігівської області, де він безперешкодно літав щонайменше 1 годину.